В Нарве почти не нашлось желающих заделывать оконные проемы в заброшенном общежитии

Необычную инициативу проявила в пятницу, 26 мая, группа нарвитян, призвав жителей города на субботник по консервации давно заброшенного здания в центре города. Однако желающих поработать почти не нашлось.

Бывшее общежитие кренгольмской мануфактуры, полтора десятка лет простоявшее без должного хозяйского присмотра давно превратилось в место ночлега для бомжей и экстремальных детских забав. В пятницу инициативная группа нарвитян-волонтеров начала закладку кирпичом оконных проемов первого этажа, чтобы дети не имели доступ на этот опасный объект, передает "Актуальная камера".

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев инициативу активистов одобрил, но нашел и подводные камни.

"Другое дело, что надо организовывать такие вещи всегда профессионально, потому что существует угроза для жизни, это опасное здание, плюс собственник частное лицо, поэтому надо со всеми согласовать, возможен ли вообще доступ, не просто прийти, проникнув на территорию что-то сделать, как говорится "хотели как лучше, а получилось как всегда", а организовать все это серьезно", - пояснил Сергеев.

К сожалению, на призыв организаторов откликнулись всего несколько человек, а заложить кирпичом в течении дня 47 зияющих пустотой оконных проемов - задача непосильная даже для профессионалов.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее rus.err.ee анонсировал данное мероприятие.