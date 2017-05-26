Первый этап велотура по дорогам Эстонии выиграл Карл-Патрик Лаук

Первый этап "Тура Эстонии" прошел под диктовку сборной Эстонии и завершился красивой победой молодого велогонщика Карла-Патрика Лаука. В субботу в Тарту определится победитель традиционной двухдневной велогонки.

79 велогонщиков из 16 стран вышли на традиционный велотур по дорогам Эстонии. На первом этапе, протяженностью 211 километров от Таллинна до Тарту, борьбу за призовые очки вели 11 команд, в том числе и национальные сборные Эстонии, Литвы, Финляндии и Швеции, передает в пятницу, 26 мая, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

Лидер эстонской сборной Михкель Ряйм оправдал ожидания и успешно прошел первую часть дистанции. На первом промежуточном финише в Ярва-Яани Ряйм заработал премиальные секунды и важные очки. Но отличился не только он.

"Вся наша команда выглядела убедительно. Так, на горном участке в Эмумяэ шансы на победу имел Мартин Лаас, но призовые очки достались другому тартускому велогонщику Пеэтеру Пруссу, выступающему за латвийскую команду "Риетума". Важную роль в гонке сыграл и грунтовой пятикилометровый участок, после которого произошел отсев тех, кто не выдержал напряжения. До финиша не доехало 6 человек.

Второй промежуточный финиш снова остался за Михкелем Ряймом, а развязка гонки наступила за 20 км до финиша. Карл-Патрик Лаук пошел в атаку а поддержать его отрыв смогли только три соперника из Польши, Латвии и Швеции. Уже на самом финише на торговой площади в Тарту Лаук проявил свои спринтерские качества и одержал столь важную победу. В первой десятке на финише ровно половину составили эстонские гонщики.

Помимо синей майки лидера общего зачета, Лаук получил и чек на 1 тысячу 836 евро.

В субботу на втором этапе тура, ему предстоит бороться за итоговую победу по улицам старого Тарту. Дистанция второго и заключительного этапа составит 172 километра.