Праздник песни и танца дошкольников объединил 15 детсадов Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве прошел праздник песни и танца дошкольников, объединивший все детские сады города.

Дети с интересом относятся к народному творчеству, а подобные фестивали народных песен и танцев служат взаимообогащению культур, передает вечером в пятницу, 26 мая, "Актуальная камера".

Всего в празднике песни и танца для малышей, прошедшем в Кохтла-Ярве, приняли участие около трехсот участников из 15 детских садов. Были как русско-, так и эстоноязычные группы.

Дети исполняли песни не только на родном языке и было очевидно, что интерес детей к другой культуре был взаимным.

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