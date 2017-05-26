Праздник песни и танца дошкольников объединил 15 детсадов Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})
В Кохтла-Ярве прошел праздник песни и танца дошкольников, объединивший все детские сады города.
Дети с интересом относятся к народному творчеству, а подобные фестивали народных песен и танцев служат взаимообогащению культур, передает вечером в пятницу, 26 мая, "Актуальная камера".
Всего в празднике песни и танца для малышей, прошедшем в Кохтла-Ярве, приняли участие около трехсот участников из 15 детских садов. Были как русско-, так и эстоноязычные группы.
Дети исполняли песни не только на родном языке и было очевидно, что интерес детей к другой культуре был взаимным.
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Редактор: Сергей Михайлов