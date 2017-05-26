Актуальная камера 26.05.2017 (20:00)

Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны. Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы.
По данным CV Keskus.ee, число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня, увеличившись в I квартале по сравнению с прошлым годом на 22,8%. На сезонных работах в этом году работодатели предлагают почасовую оплату от 2,80 до 15 евро.
По словам члена правления Партии реформ Юргена Лиги, ему приходится сдерживать планы своих соратников по партии свергнуть действующую правящую коалицию, чтобы не сделать опрометчивых шагов.