В субботу воздух в Эстонии прогреется до 17 градусов

CV Keskus: на сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час

Обновлено: 21:06

По данным CV Keskus.ee, число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня, увеличившись в I квартале по сравнению с прошлым годом на 22,8%. На сезонных работах в этом году работодатели предлагают почасовую оплату от 2,80 до 15 евро.