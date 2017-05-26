В субботу воздух в Эстонии прогреется до 17 градусов ({{commentsTotal}})
Циклон удаляется и на Эстонию распространяется северная периферия области высокого давления.
В ночь на субботу небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 3-7, на побережье до 10 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха 3..9°C.
В субботу днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
"В лесах Эстонии высокая пожароопасность!", - предупреждает ведущий "АК" Николай Лощин.
Источник: "АК" (ETV+)