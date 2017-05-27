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Умер бывший советник президента США Збигнев Бжезинский ({{commentsTotal}})

Збигнев Бжезинский в Вашингтоне в 2014 году.
Збигнев Бжезинский в Вашингтоне в 2014 году. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния. О его смерти сообщила дочь Мика.

"Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", - написала Мика Бжезинская в "Инстаграме".

Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США, передает Русская служба Би-би-си.

Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединенных Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама.

С 1977 по 1981 годы Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук.

В 1981 году Бжезинского наградили Президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.
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Редактор: Надежда Берсенёва

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