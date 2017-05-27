В таллиннском парке Лёвенру снова проходит Венецианский карнавал

В субботу, 27 мая, в парке Лёвенру таллиннского района Кристийне в 13 часов начнется Венецианский карнавал, составляющий основу культурной программы открывающейся за три часа до этого традиционной весенней ярмарки, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Ярмарка продится до 16 часов. Здесь будут в продаже экологически чистые продукты, товары для сада, предметы рукоделия и т.д. Ну, и конечно, разные вкусности. Ярмарка организована районной управой.

Карнавал с музыкой, танцами и конкурсом замечательных венецианских маскарадных костюмов продолжится еще час после закрытия ярмарки - до 17 часов, и в нем примут участие и гости - из Петербурга и Минска.

"Мы уже второй год проводим эти два столь различных, вроде бы, мероприятия вместе, - сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. - И опыт показывает, что они прекрасно сочетаются. Приглашаю всех, к тому же бесплатно, получить удовольствие!"