Эдгар Сависаар в соцсетях приглашает на свой день рождения

Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна из-за обвинения в коррупции Эдгар Сависаар в социальных сетях приглашает на свой день рождения.

"Дорогие соратники! У меня для вас хорошие новости. Еще один год прожит. 31 мая буду отмечать свой 67-й день рождения. Приглашаются все, кто хочет поприветствовать, помечтать и поговорить о том, чем запомнился им этот год", - написал Сависаар в Facebook

Сависаар сообщает, что гостей ждут с 14 до 16 часов в центре Fysioart, расположенном по адресу Валукоя, 10 в Таллинне. "Интервью не будет. О политике будет говориться постольку-поскольку. Поговорим о проблемах здравоохранения. Посмотрим в будущее!", - добавил в своей записи Сависаар.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.