Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем ({{commentsTotal}})
Индия открыла мост длиной 9,15 км через реку Лухит в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии.
"Отношения с Китаем становится все более и более напряженными, поэтому мы усилили нашу инфраструктуру для защиты нашей территории", - заявил журналистам младший министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу, передает Интерфакс.
Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем.
Местные жители громогласно называют новый мост дорогой жизни. Ведь раньше путь из одной части штата Ассам до другой занимал порядка 6 часов. Добираться приходилось на лодке. Часто водный транспорт просто переставал ходить, и люди, почти как при разводе мостов в Петербурге, были вынуждены ночевать на другом берегу.
Редактор: Надежда Берсенёва