Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом, передает Reuters. Подписание документа произошло по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров "группы семи" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Главным инициатором декларации, как сообщает ТАСС, стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. С такой инициативой она выступила спустя несколько дней после совершенного в Великобритании самого крупного теракта за последние 12 лет, передает newsru.com.

Лидеры "семерки", а также председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед телекамерами поставили подписи под документом, который был внесен по предложению председательствующей Италии.

"Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали предотвращая, расследуя теракты, преследуя их исполнителей и тех, кто их поддерживает... Мы будем стремиться к коллективному подходу по устранению риска, который представляют иностранные наемники после того, как они покидают театр военных действий", - говорится в тексте подписанной декларации.

Это намерение лидеры стран "семерки" собираются исполнять, направив совместно ресурсы для того, чтобы повысить способность ответных действий транзитных стран и государств, куда направляются наемники или куда они возвращаются.

По данным Европола, общая численность европейцев, уехавших на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне террористической организации "Исламское государство", составляет около пяти тысяч человек. Многие из них погибли, часть вернулась, однако около половины - еще нет, и этот факт в G7 называют очень серьезной угрозой для безопасности на многие годы вперед.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони подчеркнул, что подписанная декларация является сильным сигналом солидарности с Великобританией после теракта в Манчестере.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров, мы показали наше единство и нашу решимость в дальнейшей борьбе с терроризмом, и после произошедшего в Манчестере это еще и послание дружбы и близости Великобритании. Спасибо, Тереза", - отметил он, обращаясь к премьеру Британии (цитата по РИА "Новости"). Мэй, в свою очередь, в ответ поблагодарила коллег за поддержку после ужасающего теракта.

Кроме того, Джентилони отметил, что на полях G7 идет прямая и откровенная дискуссия. "Но она трансформируется в сведение позиций по основным вопросам - от кризисов в Ливии и Сирии до ситуации в КНДР, по темам торговли, над которыми мы продолжаем работу. Главное, что вырабатывается платформа, на которой мы будет продолжать вести работу", - пояснил Джентилони.

При этом он признал, что до сих пор остается "подвешенным" вопрос о климате. "Приостановлено обсуждение по климату и Парижскому соглашению. Но США продемонстрировали, что находятся в процессе обдумывания этого вопроса", - добавил Джентилони.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель сообщила: "Мы договорились о трех вещах. Во-первых, о более эффективном обмене информацией (по террористам), в этом плане мы достигли значительного прогресса. Во-вторых, речь идет о закрытии источников финансирования террористов и, в-третьих, об условиях для интернет-компаний, чтобы глобальная сеть не использовалась для распространения исламистской пропаганды. По этим пунктам было единство", передает ТАСС.

Саммит "Большой семерки" открылся в пятницу, 26 мая, в городе Таормина на Сицилии, на следующий день после завершившегося в Брюсселе краткого саммита НАТО. Главной темой саммита была объявлена проблема международного терроризма.

В мае 2016 года лидеры G7 в итоговой декларации по результатам саммита в Японии выступили за сохранение санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Вместе с тем мировые лидеры подчеркнули и важность продолжения диалога с РФ в целях обеспечения взятых ею на себя обязательств и норм международного права для достижения всеобъемлющего устойчивого и мирного урегулирования кризиса.

Изначально G8 - форум экономически развитых держав - с 1998 года представлял собой "восьмерку". В 2014 году "восьмерка" стала "семеркой". Причиной послужил украинский кризис и ухудшение отношений Москвы с Западом. После присоединения Крыма к России в результате стремительного референдума участники клуба решили не ехать на очередной саммит G8 в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Сейчас в "группу семи" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

На Западе ранее уже звучали призывы вернуть Россию в состав G8. Об этом, в частности, неоднократно заявлял министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве условия возвращения называлось выполнение минских соглашений, регламентирующих процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

При этом он указывал на выгодность возвращения России в G8: "Все время делается вид, будто возможность участия в определенных форумах - это подарок для России. Мы порой забываем, почему в наших собственных интересах привлечение России к международному партнерству и разделению ответственности".

Тем не менее в мае 2016 года во время встречи в Японии лидеры G7 выступили за сохранение санкций против России, введенных после присоединения Крыма. В свою очередь, в Москве заявляли, что Россия не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.

Председательство в G7 перешло к Италии 1 января 2017 года. Вскоре после этого по вопросу присоединения России к "семерке" и восстановления формата G8 высказался министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. "Мы должны ожидать возвращения России в G8, но мы все еще не знаем, возможно ли это осуществить к маю", - объяснял он.