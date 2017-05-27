Президент Кальюлайд: ЕС должен быть един в политике безопасности и во внешней политике

Европейский союз должен быть един в отношении политики безопасности и во внешней политике, заявила находящаяся с двухдневным визитом в Братиславе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщила в субботу канцелярия президента.

Визит, программа которого включает встречу с президентом Словакии Андреем Киской и выступление на международном форуме по безопасности Globsec, начался в пятницу.

"Во имя будущего Европы государства-члены Европейского союза должны быть едины в изменившейся обстановке безопасности и после Брексита",- сказала Кальюлайд на встрече с президентом Словакии Андреем Киской.

Главной темой встречи стали отношений Эстонии и Словакии и вызовы, с которыми столкнулась Европа.

"В фокусе EС сотрудничество между союзными государствами и общие цели, только так мы сможем встретить сильными вызовы, которые стоят перед Европой,- пояснила Кальюлайд. - Мне приятно подтвердить, что мы как члены Европейского союза и НАТО имеем общее со Словакией понимание ситуации безопасности в Европе и относительно вклада в оборонное сотрудничество".

Президент Словакии Андрей Киска одобрил решение Эстонии вносить на оборонные расходы в этом году 2,2 процента ВВП.

Главы двух государств обсудили выход Великобритании из ЕС и его влияние на ЕС и выразили единое мнение, что тесное сотрудничестве стран ЕС должно продолжаться с Великобританией и после Брексита.

На международном форуме по безопасности Globsec Кальюлайд примет участие в панельной дискуссии о будущем Европы вместе с министром финансов Словакии Петером Кажимиром, бывшим премьер-министром Польши Яном Кшиштофом Белецким, директором Европейского института Жака Делора Ивом Бертончини и госсекретарем министерства иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

Globsec — наиболее престижный форум по безопасности Центральной Европы, в котором участвуют влиятельные деятели, политики и представители аналитических центров, формирующие общественное мнение в области европейской политики иностранных дел и безопасности.