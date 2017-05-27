Проходящая в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО является знаком поддержки Грузии

Весенняя сессия ПА НАТО, на которой собрались более 200 парламентариев стран-членов НАТО, а также стран-партнеров, будет проходить в Тбилиси в течение четырех дней, передает Русская служба Би-би-си.

Президент ПА НАТО Паоло Алли считает важным тот факт, что сессия открылась на второй день после встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Сейчас НАТО и ПА НАТО находятся здесь, чтобы продемонстрировать полную поддержку Грузии, полную готовность поддержать реформы и евроатлантические устремления Грузии", - заявил он на совместной пресс-конференции перед началом сессии.

По его словам, растет понимание того, что стабильность и безопасность Грузии является ключевой для стабильности всего региона.

"Для нас защита и поддержка Грузии и территориальной целостности Грузии является также защитой и поддержкой наших стран и союзников. Именно поэтому мы решили приехать сюда", - заявил Алли.

В Тбилиси подчеркивают, что сам по себе факт проведения сессии ПА НАТО в Грузии является важным посылом, так как до сегодняшнего дня сессии ПА НАТО прошли всего в четырех странах, которые не входили в НАТО, а сегодня уже являются членами альянса.

"Мы рады, что сессия Парламентской ассамблеи проводится в Грузии. В стране, которая - по решению НАТО - обязательно станет членом альянса. Вступление в НАТО является выбором грузинского народа, и мы рады, что этот выбор поддерживает североатлантический альянс, который состоит из дружественных нам стран", - заявил на пресс-конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

На весенней сессии ожидается принятие декларации в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. В выходные пройдут сессии комитетов ПА НАТО.

Безопасность Черноморского региона и отношения с Россией, как ожидается, станут одними из основных тем сессии в Тбилиси.