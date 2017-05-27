Американские СМИ: зять Трампа предлагал послу России создать защищенный канал связи с Кремлем

Зять президента США Джаред Кушнер спрашивал в конце прошлого года у посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение американского лидера Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Это утверждается в статье, которую опубликовала в пятницу вечером газета The Washington Post.

Материал подготовлен якобы на основе новой порции утечек секретных данных из спецслужб США, призванных нанести урон Трампу. Полученные газетой сведения, как утверждается, почерпнуты из отчетов американской разведки, которые основываются на перехваченных ею служебных телеграммах или телефонных разговорах российского посла в США, передает ТАСС.

Из публикации следует, что Кушнер, который в настоящее время является старшим советником Трампа, предлагал Кисляку создать защищенный канал связи между властями России и переходной командой победителя ноябрьских президентских выборов в США. Это предложение, как пишет газета, было сделано на встрече Кушнера с Кисляком, состоявшейся 1 или 2 декабря в Нью-Йорке, то есть до инаугурации Трампа. 45-й президент США вступил в должность 20 января текущего года. Согласно публикации, Кушнер выдвинул эту инициативу, чтобы оградить контакты формировавшейся администрации США с Россией от перехвата уходившим американским правительством.

"Кисляк, как сообщается, был ошеломлен предложением" Кушнера, отмечает The Washington Post. По ее свидетельству, на встрече, на которой было сделано данное предложение, присутствовал в том числе отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн. Последний занял должность помощника президента Трампа по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку.

The Washington Post также признала, что впервые получила информацию об упомянутой встрече Кушнера с Кисляком в анонимном письме в середине декабря. В этом послании речь шла и о предложении Кушнера по использованию системы связи между Москвой и российскими дипломатическими миссиями в США, говорится в статье. В ней приводится мнение действующих и отставных сотрудников компетентных органов США, которые расценили предложение Кушнера как проявление неслыханной наивности. Кроме того, на декабрьской встрече, по сведениям издания, речь шла об организации встречи между представителями лагеря Трампа и россиянами на территории третьей страны.

Газета заверяет, что непосредственно встречу Кисляка, Кушнера и Флинна и ее американских участников спецслужбы США не прослушивали.

ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборы

Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обладает важной информацией для расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании прошлого года. Таким образом, ФБР не ограничивается бывшими помощниками или сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа и подбирается к узкому кругу его доверенных лиц. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на "множество должностных лиц".

Они уточняют, что в ФБР считают Кушнера потенциально ценным свидетелем. Это не означает, что Бюро подозревает зятя главы государства в совершении преступления и намеревается предъявить обвинения, пояснили источники телекомпании.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик ранее заявил о готовности своего клиента выступить перед членами Конгресса США и рассказать им подробности своих встреч с представителями РФ. Сейчас юрист подтвердил NBC неизменность этой позиции. "Кушнер прежде добровольно вызвался поделиться с Конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он поступит так же, если с ним свяжутся в связи с иным разбирательством", - отметил Горелик.

По данным газеты Washinton Post, проверка в отношении Кушнера может касаться его состоявшихся в прошлом году встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком, а также с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.