Футболистки "Пярну" в шестой раз завоевали Кубок Эстонии

В финальном матче за Кубок Эстонии по футболу среди женских команд футболистки "Пярну" с разгромным счетом — 8:0 — обыграли таллиннкую команду "Калев" и в 6-й раз завоевали Кубок Эстонии.

Счет уже на 5-й минуте открыла Кайре Палмару, на 20-й минуте Каролина Перв забила в свои вотота, а две минуты спустя Анастасия Морковкина довела счет до 3:0. Первый тайм закончился со счетом 4:0, на 36-й минуте еще один гол забила Лийви Сырмус, передает спортивный портал ERR.

Во втором тайме Палмару забила еще два гола, дважды отличилась и Кристина Банникова.

Участвующая в финале за Кубок Эстонии команда "Пярну" проиграла только один раз "Флоре" в 2013 году. Футболистки "Пярну" выигрывали кубок 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 и в 2017 годах.