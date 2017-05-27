В Великобритании снизили уровень террористической угрозы

Власти Великобритании приняли решение снизить уровень террористической угрозы в стране после взрыва в Манчестере, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Reuters.

Уровень угрозы понизили с критического до серьезного. Такое решение принял британский аналитический центр по итогам рейдов, совершенных британскими силовиками после теракта в Манчестере, передает Лента.

Понижение уровня угрозы означает, в частности, что солдаты армии Соединенного Королевства не будут помогать полицейским обеспечивать безопасность.

Подобные меры были введены в Британии во вторник, 23 мая. Тогда отмечалось, что для охраны порядка на улицы страны выйдут тысячи военнослужащих.

Взрыв в Манчестере прогремел днем ранее, 22 мая, в районе стадиона, где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки стали 22 человек, около 120 пострадали. По предварительным данным, исполнитель теракт был связан с экстремистской группировкой "Аль-Каида".