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В ЧМ по эстетической гимнастике участвуют команды из Эстонии ({{commentsTotal}})

Команда Janika Diamonds.
Команда Janika Diamonds. Автор: Индрек Каск
Спорт
Спорт

На проходящем в Хельсинки с 26 по 28 мая чемпионате мира по эстетической гимнастике принимают команды из Эстонии, которые участвуют во взрослых соревнованиях и соревнованиях среди юниоров.

Всего в чемпионате мира участвуют 49 команд (21 юниорская и 28 взрослых) из 13 разных стран.

Эстонию среди юниоров представляют Rütmika Perfetto Juunior, Janika Mireth и Janika Rosett, а среди взрослых - Janika Tallinn Senior Team, Rütmika Perfetto, Janika Diamonds (чемпион Эстонии).

Эстетическая гимнастика - это синтетический вид спорта (художественная гимнастика, танец, акробатика), который характеризуется умением передавать общий характер музыки в движении и придавать движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную эмоциональную окраску.

Эстетическая гимнастика является командным видом спорта, здесь не используют ленты, мячи и обручи, как в художественной гимнастике. Количество гимнасток в каждой команде зависит от возрастной категории (группы от шести до десяти гимнасток).

Редактор: Надежда Берсенёва



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