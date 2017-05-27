Трамп: страны НАТО согласились платить больше

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран НАТО согласились увеличить выплаты в бюджет альянса. "Деньги уже начали поступать", - написал он в "Твиттере". Представители стран НАТО в последние дни не сообщали об увеличении выплат.

"Многие страны НАТО согласились существенно увеличить выплаты. Деньги начинают поступать - НАТО будет намного сильнее", - написал Трамп в "Твииттере", находясь на саммите "Большой семерки" в Сицилии, передает Русская служба Би-би-си.

В четверг на саммите НАТО в Брюсселе Трамп, впервые выступавший на мероприятии в качестве президента США, раскритиковал партнеров по альянсу за то что они, по его мнению, недостаточно инвестируют в альянс.

Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство.

Трамп добавил, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Норма о выделении странами-членами НАТО не менее 2% своего ВВП на оборону носит рекомендательный характер, и никаких штрафных санкций за ее несоблюдение не предусмотрено.

Германия в 2016 году потратила на оборону всего 1,2% своего ВВП, но Берлин указывает, что он выделяет значительные средства на помощь развивающимся странам, что также способствует укреплению международной безопасности.