Аас: приход Михала к власти в Таллинне означает конец бесплатного общественного транспорта

Если Кристен Михал придет к власти в Таллинне, то это будет означать отмену бесплатного общественного транспорта в столице, сказал кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.

"Партия реформ всегда была против бесплатного общественного транспорта, и одним из первых ее действий при приходе к власти будет его отмена", - сказал Таави Аас, комментируя кандидатуру Кристена Михала в кандидаты в мэры Таллинна от Партии реформ. "Они говорят, что бесплатных вещей не бывает и это означает для таллинннцев возврат билетов за проезд", - добавил он.

По словам кандидата от центристов, провозглашенные Партией реформ идеи, мягко говоря, не являются высокими. "Михал обещает карты для пожилых людей на культурные мероприятия, но сегодня в Таллинне в основном все мероприятия бесплатны для пожилых людей", - отметил Аас. "Он обещает сохранить пенсионерам ежегодную надбавку к пенсии, в то время как уже известно, что эта надбавка будет не только поддерживаться, но и увеличится".

Aас также напомнил, что Михал и его ближайшие соратники стояли за принятым в 2009 году решением, согдасно которому доля отчисления подоходного налога Таллинну была уменьшена и доходы города снизились. "За эти деньги, которые под руководством Партии реформ были отняты у Таллинна, уже давно можно было бы построить десятки километров улиц", - пояснил Аас.

Он добавил, что когда Михал был министром экономики, экономика Эстонии росла всего на один процент в год, также при нем был и незабываемый скандал со взяточничеством в Таллиннском порту.