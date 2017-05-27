Миксер министру Индии: отношения Эстонии и Индии сдерживает дело судовых охранников

Министр иностранных дел Свен Миксер обсудил сегодня в Таллинне на встрече с заместителем министра иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Акбари эстонско-индийские отношения, предстоящее председательство Эстонии в Европейском союзе, сотрудничествго в международных организациях и дело судовых охранников.

"Отношения Эстонии и Индии разнообразны и конструктивны, но есть возможности и для дальнейшего развития", - сказал Миксер. "Взаимная торговля имеет значительный потенциал для роста, учитывая, с одной стороны, большой рынок Индии и ее растущую экономику, а с другой стороны, членство Эстонии в Европейском союзе", - добавил он. Министр иностранных дел отметил, что наиболее важными направлениями сотрудничества между странами ИТ-технологии и кибербезопасность. "Эстония готова поделиться опытом в этой области", - добавил Миксер.

Стороны выразили удовлетворение по поводу сотрудничества Эстонии и Индии в международных организациях. Глава МИД Эстонии призвал Индию открыть посольство в Эстонии. "Чтобы Индия была хорошо представлена ​​в Европейском союзе, должно быть посольство и в Таллинне", - сказал Миксер.

Министр иностранных дел признал, что отношениям между Эстонией и Индия тормозит продолжающееся уже длительное время дело судовых охранников. Он выразил глубокое возмущение, что дело до сих пор не решено. "Последнее заседание суда состоялось в ноябре прошлого года и решение до сих пор не объявлено. Мы с нетерпением ждем от Индии быстрое решение этого вопроса", - подчеркнул Миксер..

На встрече также обсуждались предстоящий в октябре этого года саммит ЕС-Индия.