ФОТО: Кубок Эстонии по футболу завоевал "Инфонет"

В финале Кубка Эстонии по футболу среди мужских команд таллиннский "Инфонет" выиграл у тартуской "Таммеки" со счетом 2:0.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Дмитрий Круглов. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу "Инфонета".

Во втором тайме на 49-й минуте ворота тартусцев поразил Альберт Проза и "Инфонет" повел в счете 2:0.

"В принципе, игру мы контролировали, забили очень быстро второй гол в начале второго тайма. Единственный момент был, когда два раза мяч попадал в нашу перекладину, и я думаю, что он стал ключевым. Если бы "Таммека" забила гол, то окончание матча было очень нервозным, но все хорошо, что хорошо заканчивается. "Инфонет" обладатель Кубка, я поздравляю клуб, болельщиков и всех кто за нас переживал", - сказал в интервью "Актуальной камера" главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов.

После этой победы "Инфонет" собрал полную коллекцию трофеев в своем клубе. На сегодняшний день он действующий чемпион, обаладатель Суперкубка и Кубка Эстонии. Все эти титулы он выиграл впервые.

"Инфонет" на пути к финалу обыграл в полуфинале команду II лиги "Нарва Юнайтед" со счетом 2:0. В четвертьфинале по пенальти одержал победу над "Нымме Калью".

"Таммека" на пути к финалу одолела в полуфинале команду "Пайде", а в четвертьфинале - "Тулевик" из Вильянди.

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