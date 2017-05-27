Кубок Эстонии по футболу завоевал "Инфонет"

В финале Кубка Эстонии по футболу среди мужских команд таллиннский "Инфонет" выиграл у тартуской "Таммеки" со счетом 2:0.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Дмитрий Круглов. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу "Инфонета".

Во втором тайме на 49-й минуте ворота тартусцев поразил Альберт Проза и "Инфонет" повел в счете 2:0.

"Инфонет" на пути к финалу обыграл в полуфинале команду II лиги "Нарва Юнайтед" со счетом 2:0. В четвертьфинале по пенальти одержал победу над "Нымме Калью".

"Таммека" на пути к финалу одолела в полуфинале команду "Пайде", а в четвертьфинале - "Тулевик" из Вильянди.