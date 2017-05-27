В жилом доме по Вильде теэ в Таллинне загорелась квартира

В квартире на 7-м этаже жилого дома по Вильде теэ в таллиннском районе Мустамяэ вспыхнул пожар. В больницу были доставлены на осмотр шесть жильцов дома.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал новостному порталу ERR, что они получили сообщение о пожаре в 17:17.

В квартире находился человек, к счастью, ему удалось самостоятельно покинуть полыхавшее жилье. Других людей в квартире не было. С места происшествия в больницу на осмотр были доставлены шесть жильцов дома, передает "Актуальная камера".

Тушение пожара продолжается. Причина возгорания выясняется.

По данным некоторых источников причиной поджара мог стать взрыв. В доме используется газ.

Пожару присвоена третья степень.

Добавлено видео "Актуальной камеры".