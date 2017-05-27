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Лидеры G7 готовы усилить при необходимости антироссийские санкции ({{commentsTotal}})

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Лидеры " семерки" Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Лидеры Группы семи заявили о готовности усилить санкции против России, если ее действия на украинском направлении этого потребуют, и увязали отмену ограничительных мер с выполнением минских договоренностей. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы готовы принять новые ограничительные меры, чтобы повысить цену для России, если ее собственные действия потребуют этого", - подчеркнули лидеры семи индустриально наиболее развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в разделе декларации, посвященном выполнению минских договоренностей, передает ТАСС.

Отмену же ограничительных мер лидеры G7 увязали именно с выполнением этих договоренностей. "Мы вновь обращаем внимание на то, что срок действия санкций явно связан с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках минских соглашений и уважения суверенитета Украины", - говорится в тексте шестистраничной декларации. "Санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства", - добавили лидеры "семерки".

В коммюнике обращается внимание на то, что исключительно при участии всех сторон возможно прекращение конфликта. "Долгосрочное решение кризиса на Украине может быть достигнуто лишь при полном выполнении всеми сторонами их обязательств, взятых в рамках минских договоренностей", - заявили лидеры "семерки", выразив также поддержку нормандскому формату, участниками которого являются Германия, Россия, Украина и Франция.

В документе утверждается, что ответственность на конфликт лежит исключительно на Москве. "Мы подчеркиваем, что на России лежит ответственность за конфликт и обращаем внимание на ту роль, которую она должна играть для восстановления мира и стабильности", - отметили лидеры G7. При этом они высказали полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины, вновь осудив незаконную аннексию Крымского полуострова.

Лидеры G7 пообещали продолжать помогать Киеву и похвалили киевские власти за прогресс с реформами. "Мы сохраняем наши обязательства помогать Украине в воплощении ее амбициозной и все еще необходимой программе реформ и одобряем прогресс, которого Киев добился до настоящего момента", - говорится в документе.

Сотрудничество с Москвой

Одновременно Группа семи подчеркнула важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на наши разногласия, мы готовы взаимодействовать с Россией для разрешения региональных кризисов и совместных вызовов, когда это находится в наших интересах", - отмечается в документе.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в "нормандском формате" и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленных на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и другое.

Позиция России

Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не может реализовать минские договоренности. По его словам, попытки увязать антироссийские санкции с выполнением минских соглашений выглядят нелогичными и абсурдными.

Редактор: Надежда Берсенёва

g7


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