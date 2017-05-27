В Кохтла-Ярве на аукционе продали Ахтмеский дом престарелых

Зарегистрированное в Тапа, по тому же адресу, что и АS "Viru Haiglа", которое уже давно интересовалось Ахтмеским домом престарелых, AS "Viru Hoolekande" оказалось единственным участником аукциона. И оно предложило свою цену — 716 тысяч евро, тогда как город выставлял дом на продажу с начальной стоимостью 600 тысяч евро, передает "Северное побережье".

"При открытии конверта с ценовым предложением это стало для нас сюрпризом, — признается заместитель мэра Денис Вершинин. — Возможно, "Viru Hoolekande" решило подстраховаться на случай, если будут другие желающие купить дом".

В предстоящий вторник, 30 мая, результаты аукциона должно утвердить городское управление, затем будет дан срок на опротестование и после с покупателем заключат договор купли-продажи на условиях, которые были обозначены при проведении аукциона.

Новый владелец должен будет продолжать оказывать услуги по уходу не менее десяти лет с момента покупки. Те условия договоров, которые заключены с клиентами на сегодняшний день, не должны меняться в течение трех лет, а рост стоимости за это же время не должен превысить 20 процентов.

Сегодня место в Ахтмеском доме престарелых стоит 580 евро.