В ночь на воскресенье и понедельник возможны перебои в работе онлайн-каналов Swedbank

В выходные с 27 по 29 мая банк Swedbank проводит регулярные работы по обслуживанию своих дата-центров в странах Балтии. В связи с этим в ночь на субботу, на воскресенье и на понедельник в период с 02:00 до 07:00 могут возникать краткие перебои в работе банковских онлайн-каналов, сообщает банк на своем сайте.