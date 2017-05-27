В воскресенье синоптики обещают до 25 градусов тепла

Синоптики обещают на завтра по настоящему летнее тепло. Правда, кое-где все-таки будет немного дождливо, передает "Актуальная камера".

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер переменный от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от 4 до 10, а у поверхности земли местами до -1 градусов.

Утро тоже будет дождливым. Ветер в основном восточный и юго-восточный от 2 до 8 м/с. А вот второй половине дня облачность рассеется и потеплеет: столбики термометров поднимутся до 16 и 22, а местами до 25 градусов выше ноля. Ветер перейдет к юго-западному и южному и постепенно усилится: до 5 и 10, на островах и побережье порывами до 15 м/с.

И отдыхайте на природе с умом: в лесах Эстонии сохраняет высокая пожароопасность!