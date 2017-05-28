Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне

Делегация комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза находится на Мальте, где пройдет последняя встреча в рамках парламентского измерения мальтийского председательства – пленарное заседание комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза.

Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомас Витсут выразил Мальте признание за конструктивное и успешное председательство, передает пресс-служба эстонского парламента.

"Мальта инициировала обсуждение самых важных вопросов, которые стоят перед Европейским союзом в эти трудные времена, – сказал Витсут. – Все вопросы за шесть месяцев окончательно решить невозможно. Поэтому Эстония, будучи председателем, продолжит обсуждение единого рынка и миграции, но мы также поставим акценты над новыми темами".

Для Мальты во время председательства важными темами были миграция, единый (цифровой) рынок, безопасность, социальная сплоченность, политика соседства и мореходство. На последней межпарламентской встрече будут обсуждаться политика ЕС в области мореходства, вопросы, связанные с миграцией и выходом Великобритании из ЕС, а также роль национальных парламентов в ЕС. Тоомас Витсут – один из основных выступающих на обсуждении политики в области мореходства.

В эстонскую делегацию помимо Тоомаса Витсута также входят заместитель председателя Яак Мадисон и члены комиссии Марианне Микко, Моника Хауканымм, Тийна Кангро и Калле Паллинг.

Парламент Мальты, который состоит из 71 депутата, организовал во время председательства шесть мероприятий. Население Мальты – 430 000 человек. Первое председательство Мальты в Совете Европейского союза закончится 31 июня.

Затем председательство примет Эстония. Во время председательства Эстонии Рийгикогу проведет семь конференций, в которые будут вовлечены как парламенты государств-членов ЕС, так и Европейский парламент. Первое заседание председателей комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза состоится в Таллинне с 9 по 10 июля. Это мероприятие заложит основы для пленарного заседания комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза, которое состоится в Таллинне с 26 по 28 ноября.