Полиция обнародовала фотографии манчестерского террориста

Фотографии, предоставленные полицией Манчестера, - это кадры с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых в день теракта попал Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила, передает Русская служба "Би-би-си".

Теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-арене" 22 мая, унес жизни 22 человек. Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибли только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро - 52 человека, и в катастрофе Boeing 747 над Локерби - бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если им известно что-либо о передвижениях Абеди с 18 мая - в этот день он вернулся в Великобританию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди побывал в квартире, которую он снимал в центре Манчестера. Там же, предположительно, он внес последние изменения в конструкцию своего взрывного устройства, после чего отправился на арену, сказали полицейские.

Полиция отметила прогресс в расследовании и заявила, что над ним работают 1000 человек. Еще сотни офицеров участвуют в обеспечении безопасности в Большом Манчестере.

По подозрению в терроризме арестованы уже 13 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

Фото: Reuters/Scanpix