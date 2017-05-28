В Маарду впервые пройдет Неделя людей с особыми потребностями

На предстоящей неделе в Маарду пройдут мероприятия, посвященные людям с особыми потребностями. Цель программы - выразить признание людям с ограниченными возможностями и обратить внимание на возможности и методы активного проведения ими досуга. Подробнее об этом службе информации "Радио 4" рассказал мэр города Маарду Владимир Архипов.

"Город взял курс на особое отношение к людям с особыми потребностями, - заявил Архипов. - Неделя, посвященная людям с особыми потребностями, познакомит с важными с точки зрения развития и реабилитации особых людей методами активного проведения свободного времени".

В понедельник, 29 мая, с 10:00 до 15:30 в Маардуском центре досуга (ул. Кеэмикуте, 12b) состоится семинар "Возможности проведения свободного времени людьми с ограниченными возможностями", который расскажет об эффективных методах работы с особыми людьми. Своим опытом поделятся представители Эстонской библиотеки для слепых, Эстонского союза родственной опеки, Эстонского параолимпийского комитета и Дневного центра Кяо. Участники семинара узнают о методике проведения игр в настольный теннис для слепых и опыте Раквере в организации занятий спортом для людей с особыми потребностями.

Во вторник, 30 мая, с 10:00 до 13:00 в бассейне Маардуского спортивного центра (ул. Ринги, 64а) пройдут показательные заплывы людей с особыми потребностями и спортсменов-параолимпийцев.

В среду, 31 мая с 12:00 до 15:00 все люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в спортивных играх на городском стадионе Маарду (ул. Карьяэри, 4).

В четверг, 1 июня с 11:00 до 14:00 все желающие приглашаются в Маардускую основную школу (ул. Ноорте, 10) познакомиться с методикой проведения игры в настольный теннис для слепых и слабовидящих людей.

В пятницу, 2 июня, маардуские дети с особыми потребностями и подопечные с ограниченными возможностями Маардуского дневного центра отправятся на экскурсию в мызу Палмсе, где ребят ждут игры на траве, прогулки и пикник.

В Маарду проживает 1324 человека с тяжелыми, глубокими и средники недостатками, из них 82 ребенка до 16 лет. Неделя, посвященная людям с особыми потребностями, проходит в Маарду впервые.