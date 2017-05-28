Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам

Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич решил баллотироваться не в регионе, а в столице Эстонии, поскольку реформисты хотят в Таллинне нанести серьезный удар по центристам. Однако Бородич пообещал, что партия не бросит Ида-Вирумаа на произвол судьбы и выставит свои списки в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.

В субботу реформисты определились с лидерами избирательных списков в столичных районах. В Ласнамяэ в верхушке списка оказался депутат Рийгикогу Денис Бородич.

"Это ведь муниципальные выборы, и большую роль играет место жительства. А большую часть времени я живу в Таллинне. У меня дети учатся в таллиннских школах, я езжу по столичным дорогам. Было бы честно, если бы я тут баллотировался. Кроме того, мы хотим нанести серьезный удар по центристам, поэтому реформисты в Таллинне собрали мощную команду. К тому же у меня большой опыт работы в столице", - прокомментировал Бородич корреспонденту rus.err.ee решение выставить свою кандидатуру не в Ида-Вирумаа, а в Таллинне.

С 2005 года в столице Эстонии центристы имеют абсолютное большинство мест в горсобрании.

На муниципальных выборах 2013 года Бородич не баллотировался. В 2009 и 2005 годах избирался в горсобрание Таллинна по списку Центристской партии. Тогда он выдвигал свою кандидатуру в Пыхья-Таллинне, сейчас же реформист Бородич будет баллотироваться в Ласнамяэ.

"Я командный игрок. Кто-то больше полезен в защите, кто-то в нападении. Мы посовещались и решили, что будет лучше, если я выставлю свою кандидатуру в Ласнамяэ. В столице два района мне близки - это Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ. Какой-то конкретной цели по числу голосов я не ставлю. Главное, чтобы это все пошло на пользу партии", - отметил Бородич.

Согласно измененному законодательству, депутат Рийгикогу после местных выборов 2017 года получит возможность работать и в муниципальных органах власти. Бородич заверил, что намерен работать в Таллиннском горсобрании в случае своего избрания.

Реформисты выставят свой список в Нарве

Бородич, состоявший с 2004 по 2012 год в Центристской партии, был вице-мэром Таллинна с 2007 по 2011 год. В конце 2013-го он стал реформистом, и в этой партии стал активно заниматься проблемами Ида-Вирумаа. В 2015-м его там избрали в Рийгикогу.

В феврале в интервью rus.err.ee Бородич говорил, что будет баллотироваться либо в Нарве, либо в Йыхви.

"У нас хорошая команда в Ида-Вирумаа. Думаю, они справятся, а я, конечно же, буду помогать им советами. В Ида-Вирумаа у нас дела идут хорошо. У реформистов будут свои списки в крупнейших городах региона - Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли. Насчет Силламяэ мы еще думаем - идти своими силами или же будем с кем-то объединяться. Кто будет нашими кандидатами в мэры в этих городах? Каких-то фамилий назвать пока не могу. Ближе к августу все станет понятнее", - пояснил Бородич.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.