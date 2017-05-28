В объективе "АК+": отставка Корба, трудозанятость молодежи в Ида-Вирумаа и "Зеленые коты" ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 28 мая.
В программе:
Громкая отставка. Последствия отставки министра государственного управления Михаила Корба анализирует Николай Лощин.
Трудозанятость молодежи. Возможно ли трудоустроиться на лето школьникам Ида-Вирумаа - разбирался Алексей Федоров.
"Зеленые коты". О съемках нового фильма Андреса Пуустусмаа, одну из главных ролей в котором исполняет Сергей Маковецкий, расскажет Евгения Волохонская.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.
Редактор: Виктор Сольц