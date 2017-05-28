Эстонские гребцы не смогли защитить титул чемпионов Европы

На первенство континента в Чехии эстонцы приехали в экспериментальном составе и не смогли пробиться в главный финал. Причем, в последний момент Гейра Суурсильда, у которого случилось расстройство желудка, заменил Аллар Рая, который также выступал и в соревнованиях двоек.

В полуфинале эстонская команда оказалась первой, не попавшей в финал А. Зато в утешительном финале Каур Куслап, Рая, Стен-Эрик Андерсон и Каспар Таймсоо одержали уверенную победу и заняли итоговое седьмое место. А победил в этой дисциплине литовский экипаж. Далее финишировали Польша, Италия, Норвегия, Великобритания и Нидерланды.

В заездах парных двоек Рая и Тыну Эндрексон пробились в финал Б, но из-за возникших у 37-летнего Эндрексона проблем со здоровьем на старт они не вышли. А выиграли этот вид программы итальянские гребцы.