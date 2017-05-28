Наркопреступникам не поздоровится: эстонскую полицию усилили два спрингер-спаниеля

В воскресенье, 28 мая, в Департамент полиции и погранохраны поступили два новых щенка английского спрингер-спаниеля из Швеции. Они будут помогать полицейским раскрывать наркопреступления.

Департамент сообщил в соцсетях, что в воскресенье утром к ним из Швеции прибыли два новых служащих — щенки английского спрингер-спаниеля Черри и Шак, которые будут обучены для поиска наркотических веществ, передает Rus.Postimees.

Черри и ее новая хозяйка Римма будут тренироваться в Пыхьяской префектуре, а ее брат Шак вместе с хозяином Айко отправятся в Пярнуское отделение полиции.