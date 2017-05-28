Первая ракетка мира покинула Roland Garros после стартового матча

Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой ракеткой мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии "Большого шлема".

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает ТАСС.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Макарова стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер посева в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для первой ракетки мира шестым в последних девяти матчах.

Напомним, что полторы недели назад Кербер уступила эстонке Анетт Контавейт на турнире в Риме со счетом 4:6, 0:6.

Сама Контавейт (WTA, 52) еще не вступила в борьбу на Roland Garros, где ее соперницей в первом круге будет 53-я ракетка мира, румынка Моника Никулеску.