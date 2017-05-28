Немецкий пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Монако

На чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Монако.

Второе место занял партнер по Феттеля команде финн Кими Райкконен, третьим стал австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо, передает ТАСС.

Феттель принес "Феррари" первую победу в Монако за 16 лет.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить гонку: за шесть кругов до финиша мексиканский гонщик "Форс Индии" Серхио Перес столкнулся с болидом россиянина при попытке обгона в 18-м повороте.

Благодаря победе на Гран-при Монако Феттель увеличил до 25 очков отрыв в общем зачете от британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"), который в Монако финишировал седьмым. Третье место в общем зачете сохранил финн Валттери Боттас ("Мерседес").

Топ-5 общего зачета: 1. Феттель 129, 2. Хэмилтон 104, 3. Боттас 75, 4. Райкконен 67, 5. Риккьярдо 52 очка.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.