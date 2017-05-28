При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек

При стрельбе, произошедшей в субботу ночью в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек. Подозреваемый задержан.

Как сообщает РБК, восемь человек погибли при стрельбе в округе Линкольн штата Миссисипи, передает Assocaited Press со ссылкой на представителя Бюро расследований штата Уоррена Стрейна.

Среди погибших заместитель шерифа округа. Подозреваемый в причастности к убийству задержан, отмечает агентство.

По словам Стрейна, стрельба произошла в трех разных домах в субботу ночью. Так, нападение произошло на два дома Брукхейвене и один дом в Буг Читто. Поселения находятся в 109 километрах от Джексона — столицы штата. Следователи собирают улики во всех трех местах нападения.