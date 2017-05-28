Юри Ратас не чувствует необходимости уходить в отставку

Если оппозиция считает, что череда связанных с центристами скандалов является достаточной причиной для ухода в отставку главы правительства, то у премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратас имеется другое мнение.

"Центристская партия продолжает работу на основе полученного от избирателей мандата, правительство отстаивает принципы, которые для нас были важны: повышение уровня жизни людей с низким и средним доходом, реформа здравоохранения, аграрная реформа и, конечно, реформа госуправления",- сказал Юри Ратас журналистам в воскресенье.

По его словам, у оппозиционных партий всегда есть возможность выступить с заявлением о недоверии, если оно пройдет, то с этим следует согласиться, а если нет — правительство продолжит работу. "Я почувствовал, что в последние недели Консервативная народная партия (EKRE) и Партия реформ очень сильно сблизились", - сказал Юри Ратас.

В минувший четверг председатель Партии реформ Ханно Певкур заявил, что премьер-министр Юри Ратас должен подать в отставку из-за скандалов, связанных с членами его правительства и однопартийцами.

Ратас: IRL не выдвигал предложений по изменению в составе министров

По словам Ратаса, новый председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер еще не выдвигал коалиции предложения о внесении изменений в состав кабинета министров.

"Мы об этом не говорили, и хороший тон в политике таков, что если партнер по коалиции вносит такое предложение, то я уверен, что он сперва обсудит это в партии, а затем уж это будет обсуждаться коалицией",- сказал Юри Ратас журналистам в воскресенье.

Сеэдер отметил, что на предстоящем в понедельник заседании правления IRL персональных вопросов в повестке дня нет. На вопрос, хочет ли он стать членом правительства, Сеэдер ответил, что огласит решение после того, как коалиционные партнеры договорятся по поправкам в налоговое законодательство.