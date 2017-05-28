rus.err.ee

Юри Ратас не чувствует необходимости уходить в отставку ({{commentsTotal}})

Юри Ратас.
Юри Ратас. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония
{{1495982100000 | amCalendar}}

Если оппозиция считает, что череда связанных с центристами скандалов является достаточной причиной для ухода в отставку главы правительства, то у премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратас имеется другое мнение.

"Центристская партия продолжает работу на основе полученного от избирателей мандата, правительство отстаивает принципы, которые для нас были важны: повышение уровня жизни людей с низким и средним доходом, реформа здравоохранения, аграрная реформа и, конечно, реформа госуправления",- сказал Юри Ратас журналистам в воскресенье.

По его словам, у оппозиционных партий всегда есть возможность выступить с заявлением о недоверии, если оно пройдет, то с этим следует согласиться, а если нет — правительство продолжит работу. "Я почувствовал, что в последние недели Консервативная народная партия (EKRE) и Партия реформ очень сильно сблизились", - сказал Юри Ратас.

В минувший четверг председатель Партии реформ Ханно Певкур заявил, что премьер-министр Юри Ратас должен подать в отставку из-за скандалов, связанных с членами его правительства и однопартийцами.

Ратас: IRL не выдвигал предложений по изменению в составе министров

По словам Ратаса, новый председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер еще не выдвигал коалиции предложения о внесении изменений в состав кабинета министров.

"Мы об этом не говорили, и хороший тон в политике таков, что если партнер по коалиции вносит такое предложение, то я уверен, что он сперва обсудит это в партии, а затем уж это будет обсуждаться коалицией",- сказал Юри Ратас журналистам в воскресенье.

Сеэдер отметил, что на предстоящем в понедельник заседании правления IRL персональных вопросов в повестке дня нет. На вопрос, хочет ли он стать членом правительства, Сеэдер ответил, что огласит решение после того, как коалиционные партнеры договорятся по поправкам в налоговое законодательство.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

юри ратасханно певкурпартия реформмихаил корбцентристская партия


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Юри Ратас.Юри Ратас.
Юри Ратас не чувствует необходимости уходить в отставку
Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
Подозреваемому пока еще не предъявили обвинения.Подозреваемому пока еще не предъявили обвинения.
При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек
Дни Пельгулинна-2017.Дни Пельгулинна-2017.
ФОТО: Пельгулинн открыл дворы для гостей
Последнее время дела у Ангелик Кербер идут не самым лучшим образом.Последнее время дела у Ангелик Кербер идут не самым лучшим образом.
Первая ракетка мира покинула Roland Garros после стартового матча
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: о терактах и сказках с несчастливым концом

Очередное террористическое нападение в Европе снова наглядно продемонстрировало связь между резким снижением уровня безопасности в западных странах и проводимой ими ближневосточной политикой, которая стала жертвой ошибочных идеологических расчетов.

ERKIERKI
ФОТО: модное шоу ERKI отметило 30-летие
Наводнение на Шри-Ланке.Наводнение на Шри-Ланке.
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.
Наркопреступникам не поздоровится: эстонскую полицию усилили два спрингер-спаниеля
ЭСТОНИЯ
Марко Михкельсон.Марко Михкельсон.
Делегация Рийгикогу принимает участие в весеннем заседании ПА НАТО в Грузии

Делегация Рийгикогу до понедельника принимает участие в весеннем заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии в Тбилиси, на котором обсуждаются вопросы мировой безопасности.

Пострадала велосипедистка.Пострадала велосипедистка.
ДТП в Тапа: пострадала 80-летняя велосипедистка
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стал Кристен Михал.Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стал Кристен Михал.
Партия реформ утвердила Кристена Михала кандидатом в мэры Таллинна
Обновлено: 27.05
Мобашар Джавад Акбари и Свен Миксер.Мобашар Джавад Акбари и Свен Миксер.
Миксер министру Индии: отношения Эстонии и Индии сдерживает дело судовых охранников
В направлении Пярну и Вильянди поезда будут ходить чаще.В направлении Пярну и Вильянди поезда будут ходить чаще.
Летом в направлении Пярну и Вильянди будет ходить больше поездов
Число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня.Число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня.
CV Keskus: на сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час
Обновлено: 26.05
ИДА-ВИРУМАА
Шествие театра Шествие театра
По нарвскому променаду прокатилось яркое карнавальное шествие театра "Королевский жираф"
Обновлено: 27.05
Дом престарелых в Кохтла-Ярве.Дом престарелых в Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве на аукционе продали Ахтмеский дом престарелых
Генеральное консульство России в Нарве осталось без руководителя.Генеральное консульство России в Нарве осталось без руководителя.
Эстония высылает из страны генконсула РФ в Нарве и консула-советника
Обновлено: 26.05
Песня объединяет детские сердца.Песня объединяет детские сердца.
Праздник песни и танца дошкольников объединил 15 детсадов Кохтла-Ярве
Пациенты эстонских больниц ежедневно нуждаются в донорской крови.Пациенты эстонских больниц ежедневно нуждаются в донорской крови.
В следующий четверг в Нарве пройдет очередной День донора
Мнение / Интервью
Таави Аас.Таави Аас.
Аас: приход Михала к власти в Таллинне означает конец бесплатного общественного транспорта

Если Кристен Михал придет к власти в Таллинне, то это будет означать отмену бесплатного общественного транспорта в столице, сказал кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.

Политолог Тынис Саартс.Политолог Тынис Саартс.
Саартс: серия скандалов не оставила центристам свободы маневра в случае с Корбом
Юрген ЛигиЮрген Лиги
Лиги: спокойно работаем над тем, чтобы свергнуть правительство
Юри Ратас записывал интервью для передачи "В студии премьер-министр" в гостиничном номере в Брюсселе.Юри Ратас записывал интервью для передачи "В студии премьер-министр" в гостиничном номере в Брюсселе.
Ратас: уход из правительства русских министров не идет на пользу объединению общества
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Суд приговорил угрожавшего поджечь жену беженца к реальному тюремному сроку
Эдгар СависаарЭдгар Сависаар
Эдгар Сависаар в соцсетях приглашает на свой день рождения
Латвия потеряла российский транзит.Латвия потеряла российский транзит.
Россия перекрыла транзит грузов в Латвию
ЗА РУБЕЖОМ
Салман Абеди попал на камеры наблюдения в день взрыва.Салман Абеди попал на камеры наблюдения в день взрыва.
Полиция обнародовала фотографии манчестерского террориста
Лидеры Лидеры
Лидеры G7 готовы усилить при необходимости антироссийские санкции
Дональд Трамп.
Трамп: страны НАТО согласились платить больше
Жители Манчестера скорбят по погибшим при теракте
В Великобритании снизили уровень террористической угрозы
Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер.
Американские СМИ: зять Трампа предлагал послу России создать защищенный канал связи с Кремлем
Северо-Атлантический Альянс НАТО - крупнейший в мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы и северной Америки, появился 4 апреля 1949 года в США
Проходящая в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО является знаком поддержки Грузии
ЭКОНОМИКА
Строительство в Эстонии на подъеме.Строительство в Эстонии на подъеме.
Строительный сектор в первом квартале показал максимальный рост за 5 лет
Обновлено: 26.05
Первый Таллиннский экономический форумПервый Таллиннский экономический форум
На Таллиннском экономическом форуме предприниматели обсуждали проблемы финансирования
25.05
Профсоюзы против намерений отменить повышение зарплат госслужащим
25.05
В ОПЕК договорились сдерживать нефтедобычу до марта 2018 года
25.05
Elering подал запрос на снижение сетевой платы на 4%
25.05
К вывозу мусора в центре Таллинна приступает муниципальная фирма
24.05
Влияние "Северного потока-2" на экологию Эстонии умеренное, но может пострадать популяция нерп
СПОРТ
Себастьян Феттель праздновал победу на Гран-при Монако.Себастьян Феттель праздновал победу на Гран-при Монако.
Немецкий пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Монако
Эстонская четверка гребцов.Эстонская четверка гребцов.
Эстонские гребцы не смогли защитить титул чемпионов Европы
ФОТО: в Хельсинки проходит чемпионат мира по эстетической гимнастике
В финале Кубка Эстонии по футболу таллиннский
ФОТО: Кубок Эстонии по футболу завоевал "Инфонет"
Обновлено: 27.05
Команда Janika Diamonds.Команда Janika Diamonds.
В ЧМ по эстетической гимнастике участвуют команды из Эстонии
Футболистки Футболистки
Футболистки "Пярну" в шестой раз завоевали Кубок Эстонии
ВелотурВелотур
Первый этап велотура по дорогам Эстонии выиграл Карл-Патрик Лаук
КУЛЬТУРА
Юрий Михайлович ЛотманЮрий Михайлович Лотман
В Таллинне открываются Лотмановские дни
Вера ПановаВера Панова
Таллинн продолжает принимать зарубежных гостей литературного фестиваля HeadRead
В пятницу в Кохтла-Ярве откроется выставка белорусских и эстонских художников
Таллиннская центральная библиотекаТаллиннская центральная библиотека
В Эстонии на одну библиотеку приходится 654 читателя
РАЗНОЕ
Пожар в жилом доме по Вильде теэ.Пожар в жилом доме по Вильде теэ.
В жилом доме по Вильде теэ в Таллинне загорелась квартира
Обновлено: 27.05
Венецианский карнавал в парке ЛевенруВенецианский карнавал в парке Левенру
В таллиннском парке Лёвенру прошел Венецианский карнавал
Обновлено: 27.05
В ночь на воскресенье и понедельник возможны перебои в работе онлайн-каналов Swedbank
Владелец здания разрешил горожанам привести в порядок его здание, но помощи им сам не оказывает.Владелец здания разрешил горожанам привести в порядок его здание, но помощи им сам не оказывает.
В Нарве почти не нашлось желающих заделывать оконные проемы в заброшенном общежитии
В лесу. Иллюстративный снимок.В лесу. Иллюстративный снимок.
Около 400 гимназистов Тартумаа получили навыки обращения с оружием
Обновлено: 26.05
Смотрите на ETV+
АНОНС АК+
Последние новости
17:52
Юри Ратас не чувствует необходимости уходить в отставку Обновлено
17:23
При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек
17:12
ФОТО: Пельгулинн открыл дворы для гостей
17:03
Немецкий пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Монако
16:09
Первая ракетка мира покинула Roland Garros после стартового матча
15:51
Наркопреступникам не поздоровится: эстонскую полицию усилили два спрингер-спаниеля
15:29
Эстонские гребцы не смогли защитить титул чемпионов Европы
14:32
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
13:22
Андрей Крашевский: о терактах и сказках с несчастливым концом
12:37
Делегация Рийгикогу принимает участие в весеннем заседании ПА НАТО в Грузии
12:10
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
11:25
ФОТО: модное шоу ERKI отметило 30-летие
11:04
ДТП в Тапа: пострадала 80-летняя велосипедистка
10:35
ФОТО: в Хельсинки проходит чемпионат мира по эстетической гимнастике
Полезно знать
Топ читаемости
23.05
Языковая инспекция заставила сменить рекламу концерта Сергея Лазарева
27.05
В жилом доме по Вильде теэ в Таллинне загорелась квартира Обновлено
27.05
Аас: приход Михала к власти в Таллинне означает конец бесплатного общественного транспорта
27.05
В Кохтла-Ярве на аукционе продали Ахтмеский дом престарелых
26.05
Эстония высылает из страны генконсула РФ в Нарве и консула-советника Обновлено
27.05
По нарвскому променаду прокатилось яркое карнавальное шествие театра "Королевский жираф" Обновлено
27.05
Актуальная камера 27.05.2017 (20:00)
27.05
В таллиннском парке Лёвенру прошел Венецианский карнавал Обновлено
30.03
Урве Пало предложила вернуть в Ида-Вирумаа 25% налогов за загрязнение окружающей среды
14:32
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 27.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративное фото.
В воскресенье синоптики обещают до 25 градусов тепла
Эстония
Число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня.
CV Keskus: на сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час
Обновлено: 26.05
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан Полицией безопасности
Обновлено: 25.05
Михаил Корб дает интервью корреспонденту
Михаил Корб после решения об отставке: я не сказал в Хаапсалу чего-то неправильного
Школьники. Иллюстративная фотография.
Исследование: в Эстонии надо поощрять развитие многоязычия
Учения
На учениях "Весенний шторм" завершились бои
Обновлено: 24.05
Михаил Корб.
Михаил Корб отказался от своих слов о неподдержке членства Эстонии в НАТО
Обновлено: 24.05
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве