В понедельник после обеда дожди прекратятся, +15..+20

В понедельник в первой половине дня будет дождливо, а вот после обеда облачность рассеется, и осадки прекратятся.

Ночью синоптики обещают нам небольшую облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Подует юго-западный и западный ветер: от 5 до 12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от +10 до +15.

Дождливо будет и в первой половине дня. А вот после обеда облачность рассеется, и осадки прекратятся. Западный ветер перейдет к северо-западному и северному, подует со скоростью от 5 до 11 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с, но уже к вечеру ослабеет. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше ноля. На побережье местами до +12.

В лесах Эстонии по-прежнему высокая пожароопасность!