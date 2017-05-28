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Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Николай Лощин

Одна из самых нашумевших новостей этой недели - отставка министра государственного управления, центриста Михаила Корба. Уже второй русскоговорящий министр за короткое время вынужден покинуть свой пост. "Актуальная камера +" разбиралась, какой сигнал получает общественность и какие выводы можно сделать о будущем Центристской партии в правительстве.

Вечером 24 мая было объявлено об отставке министра Михаила Корба, который на встрече с ветеранами в Хаапсалу заявил, что он не сторонник членства Эстонии в НАТО. На следующий день Юри Ратас полетел в Брюссель на саммит НАТО встречаться с лидерами стран-членов альянса, включая президента Трампа.

"Это произошло перед встречей в НАТО, поэтому премьер был вынужден действовать. Но были и другие причины. Распри внутри самой партии. Это и 9 мая (Лооне, Иванова, Тоом), это и Репс со "Спутником". Коалиционные партнеры и общественность ждали каких-то шагов от премьера. Он уже вынужден был поступить как-то резко", - считает обозреватель Леонид Цингиссер.

"Видно, что политики Центристской партии начали собирать голоса русскоязычных избирателей. Но они не учли двух моментов. Первый: русская и эстонская общины уже не живут каждая в своем мире. Идет обмен информацией. Второе: у нас очень развиты инфотехнологии. Люди везде находятся с камерами, диктофонами, записывающими устройствами", - отмечает политолог Пеэтер Тайм.

Лагашина: праздник глупости

"Соревнование глупости с бесхребетностью" - материалом под таким заголовком откликнулась на скандальную отставку министра Корба журналист Олеся Лагашина.

"У министра нет своей точки зрения. Он не вынес той ответственности, которая была на него возложена. Повел себя абсолютно бесхребетно. Единственный заслуживающий уважение поступок - это его отставка. Теперь по поводу глупости. Поведение было глупым и с его стороны, и со стороны тех, кто критиковал ситуацию. В данном случае было свалено всё в одну кучу. Видимо, из-за какого-то страха перед Россией мы свалили в кучу НАТО, Певческий праздник и участие русских в нем, все предыстории, которые касались 9 мая, "Бронзового солдата", Оудекки Лооне, Яны Тоом, и даже Башар Асад в картину уложился. Мне кажется глупым увязывать одно с другим, эти вещи необходимо разделять", - поясняет Лагашина.

За полгода новой коалиции уже две громкие отставки. Обе в рядах центристов. Причем, в обоих случаях речь идет о русскоязычных политиках.

"Во-первых, это говорит о том, что министры давно не были во власти. Во-вторых, это говорит о том, что система квот по национальному признаку никогда не будет эффективной, потому что скамейка запасных достаточно коротка. Все-таки отбирать необходимо по квалификации, а не по национальному признаку. Также это говорит о том давлении, которое Центристская партия испытывает - и со стороны мейнстримовских эстонских СМИ, и значительной части эстонского электората", - комментирует Лагашина.

Цингиссер: у центристов нет сильного лидера

"У Центристской партии раньше был один лидер - Эдгар Сависаар, сейчас же внутри партии существуют различные группировки и происходит некая самодеятельность. Есть разделение на город и Тоомпеа, на русскоязычных и эстоноязычных. Нет сильного лидера, нет связующего звена", - отмечает Цингиссер.

Немало вопросов на этой неделе вызвали и комментарии министра Корба, сделанные на эстонском и русском языке после объявления об отставке. Разница между интервью - примерно час.

"Я считаю, что тот выбор, который был когда-то сделан, единственно верный. Эстония должна быть членом НАТО, Эстония должна быть членом ЕС. Приношу извинения перед всем обществом, что своими словами в Хаапсалу вызвал замешательство в обществе. Этого не должно было быть", - сказал Корб на эстонском.

А в "АК на русском языке" возник такой диалог между журналистом и подавшим в отставку министров.

- Если вы еще раз встретитесь с ветеранами в Хаапсалу, вы повторите все то же самое, что им сказали?
- Да. Я не считаю, что в данной ситуации сказал что-то неправильное. И я скажу им все точно также.
- И ваша позиция относительно НАТО не изменилась?
- На той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу из НАТО. На той встрече я описывал ситуацию и моя позиция, мое отношения ни к чему не изменилось.

Тайм: Корб и дальше будет приводить Финляндию в пример

Одним одно, другим другое - бич ли это только центристов или этим грешат большинство эстонских политиков?

"Нет, это касается абсолютно всех. По той причине, что говорить гадости в лицо человеку сложнее, чем за глаза. Очень часто, что мы говорим зависит от того, с кем мы говорим в данный момент. Мы пытаемся быть дипломатичными, мы корректируем свои позиции, в итоге мы оказываемся без позиции вообще", - отмечает Лагашина.

Продолжит ли теперь уже бывший министр высказываться на тему НАТО в "хаапсалуском ключе"? Эксперты "АК+" не исключили и такого варианта.

"Будет, ведь он хочет акцентировать внимание на том, что он не столько против НАТО, сколько за то, чтобы Эстония была типа Финляндии. Это его посыл. Поскольку он все равно уже потерял место, ему теперь нужно только идти вперед", - считает Тайм.

"Такое мнение существует в обществе, что, возможно, Эстонии неприсоединение к различным альянсам было бы более выгодно", - подчеркивает Цингиссер.

Редактор: Виктор Сольц

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