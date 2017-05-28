Семиборка Грит Шадейко установила новый рекорд Эстонии

На легкоатлетических соревнованиях в австрийском Гетцисе Грит Шадейко установила новый рекорд Эстонии в семиборье - 6280 очков. Этот результат принес ей 13-е место.

Выполнившая норматив для выступления на августовском чемпионате мира в Лондоне Шадейко (13,31; 1.74; 13.89; 24,69; 6.17; 48.35; 2.16,86) на 59 очков улучшила прежнее достижение, принадлежавшее ей же.

Шадейко заметно улучшила свой личный рекорд в толкании ядра, послав снаряд на 13 метров 89 сантиметров (прежнее достижение - 12.77)

Еще одна эстонка - Мари Клауп (13,95; 1.83; 12.06; 25,62; 5.78; 47.07; 2.22,60) - набрала 5872 очка и заняла 21-е место. Клауп повторила личный рекорд в прыжках в высоту - 1 метр 83 сантиметра.

Победительницей турнира в Гетцисе стала бельгийка Нафиссату Тиам (13,34; 1.98; 14,51; 24,40; 6.56; 59.32; 2.15,24) - 7013 очков.