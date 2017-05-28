Благотворительный фонд "Тепло сердец" празднует день рождения

Движение, постепенно объединившее свыше тысячи добровольцев, зародилось в социальной сети Facebook, передает "Актуальная камера".

А началось все с Силламяэского детского дома "Лоотус", воспитанники которого и стали первыми подопечными фонда. Помимо этого, организация помогает людям с ограниченными возможностями, пожилым и малоимущим. Ко дню рождения фонда воспитанники детского дома "Лоотус" собственноручно расписали камни с побережья Силламяэ. Состоялся также и праздничный концерт.

"Мы проводим мастер-классы для детей из детских домов, ездим в больницы и дома престарелых, пытаемся привлечь внимание общественности к другим организациям, которые нуждаются в помощи. Проводим благотворительные концерты, творческие вечера авторской музыки и поэзии, активно привлекаем спонсоров и прессу, потому что хотим, чтобы наш мир становился лучше, прекраснее. Мы очень хотим помогать окружающим", - говорит учредитель фонда "Тепло сердец" Анна Тыниссаар.