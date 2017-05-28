Молодежи из Ида-Вирумаа трудно найти работу на лето

Специалисты молодежных центров Ида-Вирумаа утверждают, что подростки как никогда активны в поисках работы на лето. Вот только предложений в регионе мало, а точнее - практически нет.

Мини-опрос, проведенный "Актуальной камерой +" в стенах Ярвеской русской гимназии, не выявил среди десятиклассников тех, кто работать летом не хочет.

"Хотелось бы поработать в сфере IT. Это даст мне опыт и знания, которые можно будет использовать в дальнейшим", - говорит Даниил Перевалов.

"Мне все равно кем работать, главное - на свежем воздухе", - отвечает Алина Арсеньева.

"Возможно, буду собирать клубнику. Либо в Финляндии, либо в Эстонии. Кроме того, я играю в группе, поэтому вместе с друзьями можно зарабатывать на концертах", - говорит Максим Спичиков.

"Хотелось бы поработать в больнице, поскольку планирую связать свою будущую карьеру с медициной", - высказывает свое пожелание Александра Тухканен.

Как оказалось, эта кохтла-ярвеская школа совсем не исключение.

"Желание есть у 98%. Ребята сейчас активные. Мы со своей стороны предоставляем информацию", - рассказывает работник Молодежного центра Кохтла-Ярве Елена Криводонова.

К сожалению, возможности самого центра в создании рабочих мест на лето ограничены. Уже второй год из-за отсутствия средств в городском бюджете нет возможности организовать трудовые лагеря. Вообще, поиск работы для подростков редко радует хорошими результатами.

"Мы занимались данной проблемой и мониторили ситуацию. Связывались с различными торговыми представительствами, которые готовы взять на работу молодых людей. Например, торговая сеть Maxima призывала школьников приходить и устраиваться на работу. Но не в Силламяэ. Есть возможность в Таллинне, Тарту, то есть в больших населенных пунктах, где существуют магазины", - говорит руководитель Открытого молодежного центра Силламяэ Игорь Малышев.

Нужна активность и настойчивость

Даже взрослому человеку найти в Ида-Вирумаа работу, а уж тем более по душе, выглядит сложным заданием. На что же может рассчитывать молодежь?

"Согласно закону, соискателем работы может быть молодой человек, которому не меньше 13 лет, а безработным может стать человек, которому не меньше 16 лет", - поясняет консультант по планированию карьеры Диана Удалова.

Как отметила специалист Кассы по безработице, подросток может официально зарегистрироваться и получить ряд услуг, которые если и не помогут получить работу, то хотя бы научат многим полезным навыкам.

"Приезжая в школы и проводя там семинары, я вижу, что молодежь в какой-то степени боится сделать первый шаг. Не все умеют составлять правильно документы: мотивационное письмо, CV. Из-за этого у ребят возникают трудности", - говорит специалист по карьерной информации Маргарита Ивко.

Активность и настойчивость подростка - первый и важный шаг успешной карьеры.

"Из-за отсутствия опыта присутствует страх. Чем больше молодежь будет общаться с работодателями, совершать какие-то ошибки, тем быстрее придет тот самый опыт. Это только плюс", - добавляет Ивко.

Еще один камень преткновения - невысокая заинтересованность предпринимателей, для которых найм несовершеннолетнего означает определенный риск. Начиная от необходимости постоянного контроля за действиями подростка и заканчивая тем, что ожидания от работника могут попросту не подтвердиться.

"Любой работодатель ожидает получения прибыли. Ему нужно зарабатывать деньги. И те работодатели, с которыми мы имели отношения, говорили нам, что они не детский сад, и им нужен человек, готовый что-то делать, и тогда они будут с ним возиться", - подчеркивает Малышев.

В итоге складывается ситуация, когда трудоустроиться молодежи, не имеющей никакого опыта, крайне сложно.

"Если брать большие города, то у них школьники могут трудоустраиваться сотнями. У нас же - единицами", - сетует Криводонова.

И все же специалисты в один голос призывают молодых людей из Ида-Вирумаа не отчаиваться, а верить в свои силы.

Статистика

Согласно данным за первый квартал текущего года, средний процент безработицы по всей Эстонии равен почти 5,5%, а это без малого сорок тысяч безрабротных трудоспособного возраста.

Из них почти десять с половиной тысяч проживают в Харьюском уезде, на втором месте в этом не самом завидном рейтинге Ида-Вирумаа - там семь тысяч безработных. Далее Тартуский уезд - немногим меньше трех тысяч.

Однако если за точку отсчета брать не численность безработных, а соотношение численности населения региона и процент безработицы, то бесспорным лидером становится Ида-Вирумаа. Далее идет Валгамаа - почти 9%, а вот в Харьюмаа этот показатель традиционно даже ниже среднего по Эстонии - чуть выше 3,5%.

В каких же сферах отмечатеся наивысший процент безработицы? Здесь на первом месте - разнорабочие - 23%, среди работников высокой квалификации - 19% не имеют места трудоустройства. В рядах работников сферы питания и обслуживания таких - 17%.

Разница в показателях наблюдается и между эстонцами и русскими. Так, например, процент безработицы среди носителей эстонского языка составляет немногим больше 4%, а среди тех, для кого эстонский не является родным, этот показатель приближается к 9%.