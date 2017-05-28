"Актуальная камера +" 28.05.2017 (20:00)

Очередное террористическое нападение в Европе снова наглядно продемонстрировало связь между резким снижением уровня безопасности в западных странах и проводимой ими ближневосточной политикой, которая стала жертвой ошибочных идеологических расчетов.
Благотворительный фонд "Тепло сердец" отмечает в воскресенье четырехлетие своей деятельности.
Если Кристен Михал придет к власти в Таллинне, то это будет означать отмену бесплатного общественного транспорта в столице, сказал кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.