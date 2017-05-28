"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу ({{commentsTotal}})
Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) расторг контракт с наставником Мирчей Луческу.
"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.
Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
«Зенит» благодарит Мирчу Луческу за сотрудничество.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 мая 2017 г.
Подробности: https://t.co/kljmJQTn2a pic.twitter.com/myKWI7PRcE
Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов.
C 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", с которым в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.
Ранее СМИ сообщали, что одним из вероятных претендентов на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини, который, в том числе, возглавлял "Интер" и "Манчестер Сити".
Редактор: Виктор Сольц