"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу

"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов.

C 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", с которым в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

Ранее СМИ сообщали, что одним из вероятных претендентов на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини, который, в том числе, возглавлял "Интер" и "Манчестер Сити".