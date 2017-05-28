Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"

Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил "Интерфакс".

"Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант", - сказал на церемонии Звягинцев.

Он поблагодарил продюсера картины Александра Роднянского, сценариста Олега Негина и других создателей фильма.

В фильме Звягинцева "Нелюбовь" рассказывается история супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына Алеши.

Церемония закрытия и объявления лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля проходит в дворце фестивалей и конгрессов.

Лучшей актрисой назвали Диану Крюгер, лучшим актером признали Хоакина Феникса. София Коппола получила приз как лучший режиссер за картину "Роковое искушение" (The Beguiled).

Для Андрея Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан", участвовавшую в основном конкурсе смотра.