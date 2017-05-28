Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?

В эти дни в Таллинне проходят съемки фильма "Зеленые коты" режиссера Андреса Пуустусмаа. Одну из главных ролей в картине исполняет российский актер Сергей Маковецкий. Корреспонденту "Актуальной камеры +" удалось пообщаться с живыми легендами кинематографа прямо на съемочной площадке.

"Зеленые коты" - история двух немолодых уже людей, которые большую часть своей жизни провели в тюрьме. И выйдя на свободу, в новых для себя реалиях, они оказались потерянными, даже как будто отрезанными от окружающего мира.

"Эта картина не про уголовников. И не про преступников, а вот именно про то, как эти люди, сохранив в себе какое-то достоинство и свою страсть, пришли сюда. Представьте себе, что мы с вами оборачиваемся, а тут – двадцать третий век. Как мы себя будем вести? Что с нами случится?" - рассказывает Сергей Маковецкий.

По словам режиссера Андреса Пуустусмаа, эта картина о человеческом общении, об умении видеть и слышать друг друга.

"Вы сегодня со своими близкими и родными общались? Вы звонили им, спрашивали, как дела? Не формально, а искренне. Смотрели в глаза? Кто-то за вас волновался, спрашивал, как у вас дела? Вот об этом картина", - развивает свою мысль Пуустусмаа.

За кадром чувствуется слаженная работа съемочной группы, полная отдача своему делу. На съемочной площадке Сергею Маковецкому приходится порой общаться и на эстонском языке.

"Нет, это не тяжело. Разве тяжело сказать "Vabandage"? Эти герои - из прошлой жизни, они пришли сюда из 90-х годов. И здесь русский, эстонский языки - все смешалось", - говорит Маковецкий.

Влияет ли политика на творческий процесс?

"Нет, о политике мы с вами говорить не будем. В нашей картине политики нет. Санкций нет и отношений политических тоже нет. У нас есть люди", - отвечает Маковецкий.

В производстве фильма заняты и россияне, и эстонцы. Таллиннские съемки фильма продлятся до 7 июня.