Эстонские волейболисты дали бой сборной России

В таллиннском спортхолле "Калев" завершился отборочный турнир чемпионата мира-2018 в группе D. В матче за прямую путевку на мировое первенство хозяева выиграли первый сет у сборной России, но затем проиграли три партии кряду - 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 19:25)

Сборная России стала победителем группы и получила автоматческую путевку на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.

Команда Эстонии заняла второе место и примет участие в дополнительном раунде отбора, который состоится в июле.

По ходу турнира подопечные Георге Крецу обыграли Румынию (3:1), Косово (3:0), Черногорию (3:0) и Венгрию (3:1).

Турнирная таблица: 1. Россия 15, 2. Эстония 12, 3. Румыния 9, 4. Черногория 5, 5. Венгрия 4, 6. Косово 0.