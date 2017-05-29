Полиция протестирует организацию дорожного движения в центре Таллинна ({{commentsTotal}})
Полиция на этой неделе в центральной части Таллинна будет тестировать организацию движения в период председательства Эстонии в ЕС.
В этой связи в некоторой степени будет ограничена возможность для парковки автомобилей в центре столицы, а также изменена схема движения в окрестностях Котла культуры и гостиницы Nordic, передала служба новостей "Радио 4".
Тестирование пройдет с утра четверга до 15:00 пятницы. В этот период в городе могут возникать пробки, регулировать движение будут полицейские.
Редактор: Ирина Киреева