Полиция протестирует организацию дорожного движения в центре Таллинна

Полиция на этой неделе в центральной части Таллинна будет тестировать организацию движения в период председательства Эстонии в ЕС.

В этой связи в некоторой степени будет ограничена возможность для парковки автомобилей в центре столицы, а также изменена схема движения в окрестностях Котла культуры и гостиницы Nordic, передала служба новостей "Радио 4".

Тестирование пройдет с утра четверга до 15:00 пятницы. В этот период в городе могут возникать пробки, регулировать движение будут полицейские.