Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии

Как пишет Eesti Päevaleht, подозрения предъявили выдававшему справки врачу-неврологу Александру и помогавшему ему сыну. Схемой руководил Павел и помогавший ему посредничать при продаже друг. Молодые люди заплатили посредникам сотни евро наличными. В рамках уголовного дела были выявлены 16 молодых людей, которые приобрели поддельные справки, передает служба новостей "Радио 4".

Центральная уголовная полиция начала расследование два года назад, получив информацию о том, что медкомиссии Департамента оборонных ресурсов могут быть представлены ложные истории болезни. Такие же подозрения возникли и в самом ведомстве. Как сообщили в департаменте, принятые на основании поддельных справок решения уже пересмотрены и предоставившие их призывники снова вызваны на медкомиссию. Если здоровье молодых людей окажется в порядке, то их призовут на срочную службу в Силы обороны.