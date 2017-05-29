Днем до +18

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич решил баллотироваться не в регионе, а в столице Эстонии, поскольку реформисты хотят в Таллинне нанести серьезный удар по центристам. Однако Бородич пообещал, что партия не бросит Ида-Вирумаа на произвол судьбы и выставит свои списки в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.
Полиция на этой неделе в центральной части Таллинна будет тестировать организацию движения в период председательства Эстонии в ЕС.
Очередное террористическое нападение в Европе снова наглядно продемонстрировало связь между резким снижением уровня безопасности в западных странах и проводимой ими ближневосточной политикой, которая стала жертвой ошибочных идеологических расчетов.